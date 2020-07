Lo scorso fine settimana il prestigioso Yacht Club di Monaco ha ospitato la 9ª edizione del Rendez-V Marine

L’evento-simbolo della nautica internazionale che celebra lo yachting di lusso e l’eccellenza italiana quest'anno ha fatto tappa a Monaco. Il prestigioso Yacht Club di Monaco il 25 e 26 luglio ha infatti, ospitato la 9ª edizione del Rendez-V Marine. Pensato e sviluppato da Vincenzo Soria, Founder e CEO di V Marine e Azimut Yachts France&Monaco, il Rendez-V Marine coinvolge dal 2015 un esclusivo Club di armatori Azimut Yachts e Partner di eccellenza, capaci di offrire di volta in volta agli invitati il top di gamma dei rispettivi settori di appartenenza e un assaggio della nostra squisita italianità!

Dopo l’incredibile kermesse a Portofino dello scorso anno e ancor prima a Portovenere, solo per citare le più recenti edizioni, il Team di V Marine e Azimut Yachts France&Monaco è approdato nel Principato: una location ideale e fiabesca in cui gli invitati hanno potuto assaporare un nuovo inizio, dove “protezione” e “libertà” così preziose in questo particolare momento storico, si sintetizzano perfettamente a bordo di uno yacht o su una due ruote BMW Motorrad.

Questo il messaggio scandito dal Rendez-V Marine 2020, che ha radunato ben 26 imbarcazioni Azimut Yachts ormeggiate nel Marina, oltre 20 aziende Partner e 200 invitati da tutto il mondo, che dalla meravigliosa terrazza del 6th deck dello Yacht Club hanno brindato alla vita, allo yachting e alla passione per le cose belle nella splendida Cornice del Principato di Monaco.

Tra le aziende partner che hanno sponsorizzato questo evento c'era la Gecar, concessionaria BMW Motorrad del Gruppo GE. Il Gruppo GE dal 1968 rappresenta, con grande professionalità e cura della clientela, il punto di riferimento in Liguria nella vendita di prodotti e servizi dell’Automotive con 10 brand e 150 dipendenti.

All'evento hanno fatto bella mostra di sé durante il weekend i modelli BMW S 1000 XR, la nuova crossover spinta dal 4 cilindri in linea di derivazione Superbike con 165 CV; BMW R 1250 GS, la moto che da 40 anni riesce a coniugare performance ai massimi livelli e impressionante efficacia in ogni condizione; BMW C 400 GT, uno scooter di media cilindrata comodo e agile sia in città che su percorsi extraurbani e BMW C 400 X, uno scooter di media cilindrata che vince facilmente le sfide della mobilità cittadina.