Imperia: da venerdì a domenica la 19a edizione del Festival della Cultura Mediterranea, ci sarà anche 'Ineja'

Da venerdì a domenica prossimi si svolgerà ad Imperia la 19ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea. All'evento sarà presente anche Ineja con il volume “1981-2020: Quarant'anni di storia”, curato dallo storico socio Mirco Marvaldi.



Il libro, presentato durante l'ultima Festa di San Giovanni, é dedicato al Comitato San Giovanni e alla sua storia. Il volume sarà disponibile presso lo stand collettivo della Fiera del Libro, situato in via XX Settembre.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it