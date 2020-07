Estate Diffusa a San Bartolomeo al MAre, oggi Paolo Bianco, Mister Karaoke. Ospiti gli allievi del Soprano Daniela Tessore

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, è nuovamente l'ora di Paolo Bianco, Mister Karaoke, oltre 27 anni di carriera nelle piazze, nei locali, nei teatri, non solo della Riviera, ma anche a Torino, Cuneo, Genova, Milano, Bologna. Il cantante e presentatore ligure farà cantare a turisti e residenti in tutta sicurezza: termometro per prendere la temperatura corporea e microfoni disinfettati prima e dopo l'uso come prevede la legge, con distanziamenti sempre garantiti. Il divertimento è assicurato proprio per le incursioni dello showman e del chitarrista Simone Molardi che spesso affianca e accompagna i "cantanti". Ospiti questa sera alcuni tra i migliori allievi solisti di “Music Style L’Atelier delle Voci”, Scuola di Canto Moderno di Cairo Montenotte (SV) del Soprano Daniela Tessore e supportati dalla “Franco Tessore Associazione Culturale”, grazie alla quale partecipano a numerosi concerti e musical a scopo benefico. si esibiranno Gabriele Ferraro, Doriano Costea, Lorenza e Livia Kamberaj, Federica Calò, Maria Clotilde Muzio ed Eliano Giusto.

Domani, invece, dopo il DjSet di Radio GRock, Riccardo Ghigliazza ospiterà I Rommates, rock band ligure che ha recentemente lanciato il suo secondo album “Roots”, in cui il rock vive e prende forma grazie alla sapiente mano del produttore Pietro Foresti. Racconteranno tutto il lavoro che c’è dietro la realizzazione di un album, sfruttando l’occasione per presentare qualche brano rivisitato in chiave acustica. I Roommates sono Davide Brezzo (chitarra e voce), Danilo Bergamo (chitarra e voce), Marco Oreggia (basso e voce) e Alessio Spallarossa (già noto batterista dei Sadist), propongono dal 2012 un rock raffinato ed energico con l’atipica formazione costituita da due chitarre, basso e batteria e tre voci.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.



Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.