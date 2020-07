Domenica prossima a Ventimiglia, edizione straoridnaria del ‘Desbaratu’: una giornata commerciale all’aperto con occasioni imperdibili

Edizione straordinaria domenica 2 agosto per il 'Desbaratu', appuntamento di Ventimiglia dedicato alle occasioni commerciali. L’iniziativa è stata organizzata dalla Confcommercio ventimigliese, con la collaborazione tecnica di Faimpresa Srl e il patrocinio del Comune, assessorati al Commercio e Manifestazioni.

Dalle 8 alle 20 i negozianti proporranno una giornata commerciale all’aperto a prezzi stracciati. Grandi e piccoli troveranno gli articoli più belli a prezzi mai visti. Un modo per festeggiare l’avvio dei saldi e dare un segnale concreto di voglia di ripresa, dopo i recenti momenti bui connessi all’emergenza sanitaria. Un appuntamento importante non soltanto per gli imperiesi, ma anche per i tanti francesi che volentieri attraversano il confine in cerca di occasioni commerciali.