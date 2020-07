Occhiali 2020

Il 2020 ha portato con sé - come ogni anno - una marcata disposizione delle persone in tutto il mondo a personalizzare sempre più il modo in cui si vestono cercando di dimostrare all'estero sempre più precisamente l'auto-riferimento e la protezione dell'interiorità individuale.

Gli occhiali, che all'inizio erano uno strumento per migliorare la vista, recentemente sono diventati un accessorio indispensabile nell'aspetto d'innumerevoli persone, che soffrano o meno di malattie visive.

Per motivi di moda o medici, le persone indossano gli occhiali più spesso e spesso scelgono montature, modelli, montature e occhiali che danno vita alla loro identità individuale. Gli esperti dell'opinione della moda sottolineano che gli acetati traslucidi, i dettagli metallici e il colore blu saranno tre caratteristiche fondamentali che gli occhiali avranno nel 2020

L'idea che l'acetato o il nylon traslucido diventeranno di moda nel 2020 sta diventando sempre più popolare: questi materiali pastello o trasparenti faranno tendenza per le persone che indossano gli occhiali. Altri aspetti importanti sono le combinazioni con dettagli metallici e occhiali di grandi dimensioni.

Preferiti

Per gli uomini, i bicchieri stile pilota con doppio ponte o ponte superiore rialzato saranno i preferiti.

Nel caso delle donne, i modelli di bordo di gatto drammatico, ma in formato mini, determineranno la tendenza durante il 2020.

Retro

Si è parlato molto del ritorno dei modelli classici degli anni '80 e '90 per aggiungere stile agli accessori, oltre agli occhiali oversize.

Ne sono un esempio gli occhiali da browline, le lenti che hanno solo una montatura sulla parte superiore, come il modello Persol con montatura havana o il Ray-Ban Clubmaster con lenti degradate.

Se a questo aggiungiamo i gradienti delle lenti e gli occhiali arrotondati nello stile John Lennon, con alcuni modelli più sfumati, come il Ray-Ban Oval, possiamo dire che il 2020 sarà un ritorno al futuro in termini di tendenze ottiche.

Innovazione

La tecnologia fotosensibile rientra nel repertorio di alto livello poiché provoca un effetto ottico che consente all'intensità del colore di variare in base alla sua esposizione ai raggi UV.

Garanzia

Le persone in cerca di occhiali coerenti con la propria identità spesso guardano a questi aspetti che garantiscono la qualità del prodotto:

Frequenza d'uso: è necessario sapere quanto sarà costante l'uso di occhiali o lenti che aiuteranno a determinare il valore dei pezzi.

Utilità: le attività quotidiane aiuteranno a determinare le caratteristiche dei pezzi, ovvero se si esegue una forte routine quotidiana, si dovrebbero indossare lenti con maggiore durata.

Stile: i frame devono accompagnare l'immagine che il cliente vuole proiettare

Morfologia: la forma del viso, il tono della pelle e le dimensioni degli occhi sono le caratteristiche di base per scegliere una buona cornice.

Allergie: un fatto molto importante poiché ci sono clienti che hanno determinate allergie ai materiali che hanno i telai.

Forme geometriche

Oltre a determinare che le nuove tendenze negli occhiali saranno grandi, a questo si aggiungono forme geometriche come base per le montature.

Non solo troverai modelli rettangolari e rotondi, così come occhiali da sole quadrati, ma in molti casi il relè sarà guidato da occhiali da sole esagonali. Se a questo aggiungiamo l'impegno crescente nei confronti del vetro colorato, troviamo una varietà estremamente versatile adatta a diversi tipi di persone.

Graduati

Un esempio di ciò è l'aggiornamento dei modelli da aviatore, qualcosa che sottolinea fortemente le nuove tendenze degli occhiali da vista per uomo 2020. Nella nuova collezione Ray-Ban possiamo vedere come i contorni si affilano e abbracciano un'estetica retro-futuristica molto lusinghiero, in cui le cornici vincono nel minimalismo. I modelli con montature metalliche forniranno buoni esempi di questo, come gli occhiali da vista Carolina Herrera.

Allo stesso modo, il BEO è un esempio di modelli di occhiali rotondi minimalisti, particolarmente adatti a coloro che preferiscono optare per un'estetica più discreta.

D'altra parte, Cat Eye è sempre più alla moda per la sua versatilità all'interno della gamma di occhiali da vista e puoi anche trovare un'ampia varietà di stili eleganti e materiali diversi.

Bambini

Anche gli occhiali da aviatore hanno un posto nelle nuove tendenze, anche se sono pieni di colore. I più piccoli apprezzeranno particolarmente i modelli da aviatore pieni di toni molto allegri, come gli occhiali da sole Polaroid Kids. Qualcosa di simile accade con i modelli più sportivi, impregnati di un'estetica colorata che, lungi dall'essere solo occhiali da sole sportivi, conquisterà le strade questo 2020. Il marchio Polaroid offre anche vari modelli sportivi con lenti colorate molto varie.

Gli occhiali Ray Ban Aviator sono un classico in questa categoria, ma innumerevoli altre marche hanno scelto di aggiungere una barra superiore in metallo. Nella maggior parte dei casi, questa barra è accompagnata da un raffinato design effetto metallico che è inondato di colori come oro o argento. Anche se è un design molto alla moda questo 2020, fondamentalmente è un modello di base che puoi indossare senza problemi per diversi anni.