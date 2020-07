L’importanza del volantino pubblicitario anche nell’era digital

Nell'era del digitale, la stampa di volantini sembra essere quasi passata in secondo piano tra le tante attività che fanno capo a una strategia di marketing integrata. In realtà, i nuovi trend indicano molto chiaramente come un ritorno a una dimensione di comunità e prossimità sarà sempre più forte: in quest'ottica, i volantini rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione di quanti hanno una realtà commerciale da promuovere. Nella stampa di volantini online, aziende quali pixartprinting.it si distinguono per la precisione del servizio e consentono a qualsiasi professionista di stampare i propri volantini in modo ottimale.

Quali sono i vantaggi della stampa di volantini?

Anzitutto, con questo supporto, la libertà creativa risulta molto ampia. Inoltre, recapitare volantini direttamente a casa di un potenziale consumatore consente di ottenere ancora ottimi risultati. I detrattori di questa attività, infatti, non tengono conto di un aspetto molto importante, ovvero il fatto che i volantini giungono spesso a casa nel momento in cui una persona ha terminato la propria attività lavorativa. Per questo motivo, al contrario delle newsletter, anche dal punto di vista mentale la persona avrà staccato e sarà dunque leggermente più incline a consultare il materiale pubblicitario che riceve, soprattutto quando il volantino viene strutturato in modo efficace. Il volantino suscita una curiosità immediata in coloro che lo ricevono e, se a livello creativo e di strategia di marketing si è lavorato bene, sarà molto più semplice catturare l'attenzione e fare in modo che le persone siano invogliate a conservarlo per venire in negozio o approfittare di una promozione speciale. Un volantino distribuito al posto giusto nel momento giusto rappresenta un'arma fondamentale per riuscire a generare lead in maniera veloce e qualificata.

Cosa sapere sulla stampa di volantini prima di procedere con l'ordine

Un elemento da tenere sempre in considerazione nella stampa di volantini riguarda il fattore tempo. Il volantino deve essere recapitato in un arco temporale molto preciso, molto spesso a ridosso di un evento o di una particolare promozione in negozio, ma con almeno qualche giorno di anticipo. Ciò consentirà di far percepire a un potenziale consumatore la prossimità, e quindi un vantaggio concreto, senza comunicare un senso di urgenza eccessivo. Per questo motivo è importante non solo coordinarsi al meglio fra tutte le professionalità coinvolte nella stesura del volantino, da chi stabilisce gli obiettivi di business ai professionisti del marketing fino a quelli di grafica, ma anche poter contare su un fornitore che lavora in modo puntuale.

Progettare la stampa di volantini in modo sinergico e orientato al risultato

Poiché la stampa di volantini (offset o digitale) non sostituisce assolutamente un'adeguata presenza digitale, è fondamentale pensare a tutti i propri touchpoint come estensioni di una strategia di contatto con il cliente che opera in maniera sinergica. Nel concreto, ciò potrebbe tradursi anche solo nella scelta di aggiungere un QR code o un altro tipo di invito a proseguire l'esperienza on-line per il cliente. Inserendo sul volantino queste informazioni, sarà possibile non solo consolidare il lead, bensì avere un feedback importante sull'efficacia della propria strategia. Uno dei lati negativi della stampa di volantini, infatti, riguarda lo scarso potere di monitoraggio dei risultati di una campagna. Ecco perché vale la pena adottare tutti quegli accorgimenti che consentono di valutare le performance.