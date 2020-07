Lieve incidente per una donna di 70 anni che si è ferita cadendo dalla bici nel giardino di casa. Il 118 della nostra provincia ha fatto intervenire l’elicottero ‘Grifo’ che è intervenuto in pochi minuti.

La donna è stata soccorsa sul posto e portata in ospedale, al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure per i controlli del caso. Le sue condizioni, che verranno poi valutate con maggiore attenzione, non sembrano però gravi.