Bordighera: clandestino fugge ai controlli e cade in un canale di scolo sulla A10, salvato dai Vigili del Fuoco, 118 e Polstrada (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina alle 5 nei pressi della stazione di servizio dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia all’altezza di Bordighera, per un clandestino che era fuggito dopo essere stato scoperto all’interno di un Tir diretto in Spagna.

L’uomo, un 30enne, era salito all’insaputa del conducente e insieme ad altri migranti, su un mezzo che era diretto in Spagna. Sul posto era presente la Polizia Stradale e, alla vista degli agenti, i migranti sono fuggiti per evitare i controlli. Alcuni sono riusciti a scappare via mentre il 30enne è caduto in un canale di scolo della stazione di servizio, rompendosi il femore e riportando traumi e ferite su varie parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno recuperato l’uomo calandosi nel canale di scolo, riportandolo in strada con la barella. Il 30enne è stato portato in ospedale per le cure del caso.

Un fatto, quello di questa mattina, che riporta alla luce il fenomeno dei migranti che tentano di fuggire e, soprattutto, di attraversare il confine italo-francese con tutti i mezzi. Secondo quanto appreso, infatti, uno dei modi è proprio quello di arrivare a piedi nella zona di Montenero e, quindi, attraverso i sentieri, raggiungere la stazione di servizio per poi salire sui camion in transito e tentare di passare il confine, magari arrivando anche in Spagna.

E, infatti, poco dopo la fine dei soccorsi, gli agenti hanno scoperto altri migranti su un altro mezzo diretto oltre confine. In questo caso sono stati fermati e, per loro, il cosiddetto viaggio della speranza è terminato mentre quelli fuggiti, ne siamo certi, tenteranno nuovamente di scappare.