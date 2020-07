Atto di vandalismo, questa notte ai danni dei bagni ‘Germana’ di Arma di Taggia. Tre giovani hanno ‘capottato’ i letti che, ieri sera, erano stati regolarmente puliti e sanificati.

Non contenti hanno anche rubato alcuni gel igienizzanti per le mani. Questa mattina i responsabili dello stabilimento hanno avuto così un supplemento di lavoro per sistemare quanto fatto dai vandali.