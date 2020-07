Sanremo: rumori notturni (e non solo) con moto e auto 'smarmittate', le segnalazioni di altri due lettori

Nei giorni scorsi alcuni nostri lettori ci hanno segnalato diverse zone particolarmente ‘rumorose’ della città di Sanremo, in particolare la notte. Un problema che riguarda il classico ‘smarmittamento’ di alcune moto e auto. Altri due lettori ci hanno scritto per esporre il problema-

F.P. ci scrive: “Devo segnalare che anche in centro ci sia lo stesso problema. Parlo di corso Mombello e zone limitrofe dove c'è controllo fin tanto che portano via le auto per liberare le strade della movida per i ristoratori ma poi non si vede più nessuno a controllare, dando libero sfogo a schiamazzi e passaggi di auto e moto anche a forte velocità e molto rumorose che ripassano più volte per farsi notare. Ma la gente deve anche dormire poichè alcuni al mattino presto si devono alzare senza parlare degli avventori dei locali riguardo la distanza sicurezza Covid non vi è nessun controllo”.

Laura, invece, ci ha scritto: “Si parla di auto e moto rumorose in via Lamarmora e via Borea: che dire del rettilineo di corso Marconi, fra Villa Helios e la Lidl? Questo tratto viene costantemente scambiato per un autodromo, con veicoli che sfrecciano e ‘smarmittano’ in accelerata malgrado la presenza di abitazioni, passaggi pedonali, limite di velocità a 50 km/h e un autovelox”.