Sanremo: norme anti covid-19 non rispettate, una cittadina chiede più controlli

"Buongiorno,

Leggo con interesse il vostro articolo sulle sanzioni a due esercizi per il mancato uso delle mascherine e mi torna subito alla mente l'esperienza di pochi giorni fa vissuta nella sede centrale delle poste, in via Roma.

Diversi utenti con le mascherine abbassate, molti con il naso scoperto. I distanziamenti delle sedute disattesi (con tanto di foglio in cui vi è scritto il divieto di sedersi ignorati).

Nessun cartello con il disegno della mascherina sul volto (si sa benissimo che i cartelli con l'elenco dei comportamenti non li legge).

Cosa gravissima, nessuno che controllasse e facesse rispettare le norme. Forse la polizia municipale dovrebbe controllare più spesso e con regolarità anche gli uffici pubblici e sanzionare i trasgressori, ma anche chi di quegli uffici è responsabile".