Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

SANREMO

18.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dei Flee in Piazza Bresca

20.00. Per #Sanremofamusica, Dj Set in Piazza San Siro

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.00. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dei Pan e Pumata. Piazza Colombo:

21.00. Per ‘circus Time 2020’, ‘Il Magico mondo del Circo’.Villa Nobel, ingresso libero, prenotazioni QUI

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘Me contro te - Il Film’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

VENTIMIGLIA

18.00. Visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury tra i profumi e i colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica, che caratterizza il parco + al termine aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente al mare (ingresso, visita guidata, aperitivo 20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso del parco, prenotazioni giorno precedente allo 0184 229507



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Pilates (h 9.15) + Tone Up (h 10.15. Rotonda di Sant’Ampelio

16.30. Escursione da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia: nel palmeto, percorrendo il ‘beodo’ restaurato, e poi passando accanto al torrentello in un ambiente da giungla amazzonica, per poi giungere del delizioso borgo di Sasso (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (tutti i mercoledì sino al 2 settembre)

19.00.. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Balli Caraibici alla Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI



21.30. Per il Perinaldo Festival ‘Terre di confine’, concerto della compagnia di musica e ballo salentina ‘Arakne Mediterranea’. Auditorium Comunale (locandina)

TAGGIA

21.00. Per il festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’, concerto della clarinettista Eva Villegas e dell’organista Brice Montagnoux. In programma musiche di Albinoni. Marcello, Frescobaldi, Sweelink Oratorio della S.S. Trinità a Taggia

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Bim Bum Bam: spettacolo per bambini in Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, camminata da San Lorenzo a Civezza. Ritrovo in piazza (più info)

DIANO MARINA

21.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina’: visita guidata a cura dello staff del Museo Civico del Lucus Bormani alla scoperta dei monumenti storici ed artistici della ‘città degli aranci’ (2 euro a persona). Ritrovo al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (più info)

CERVO

21.30. Per il 57° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Roberto Rigo (tromba) e Fabio Merlini (organo) in collaborazione con Associazione Amici della Lirica Imperia e Lions Club Imperia Host. Chiesa di San Giovanni Battista (più info)

FRANCIA

ANTIBES

21.00. Jammin’ Summer Session: concerto di JB Moundele – Afrotrane. Pinède Gould (più info)

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-13.30. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-17.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 30 LUGLIO

SANREMO

16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.00. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura di Manuela Gaslini e Riccardo Sasso, duo piano e voce. Via Piave

20.00. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale con un Trio live in piazza Eroi, zona statua Siro Carli

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. Concerto ‘Una Voce per Haendel’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Villa Ormond (più info)



21.30. Per Cinema sotto le Stelle, proiezione film ‘Shoplifters’. Piazza Santa Brigida, ingresso libero



IMPERIA



15.30. Meditativamente da Costarainera a Lingueglietta: camminata che attraversa due paesi molto suggestivi dell’entroterra ponentino accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (15 euro a persona, bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). Ritrovo presso casello autostradale di Imperia Ovest, info 340 2440972



21.00. Per le ‘Serate Leonardiane’, concerto per organo e clarinetto con Eva Villegas e Brice Montagnoux. A cura dell’associazione Culturale Provinciale Opera 20. Basilica Concattedrale di San Maurizio

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Risveglio musicale (h 9.15) + acquagym (h 10.15). Spiaggia libera dell’Arziglia

19.00 & 20.45. Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Lady fitness (h 19) + Baby dance (h 20.45). Rotonda di Sant’Ampelio

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. ‘In Viaggio verso Giove’: serata di osservazione astronomica. Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Corallo. Turni dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, massimo 15 persone a turno. Partecipazione libera fino ad esaurimento posti disponibili

TAGGIA ARMA

16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale con Mercatino di Artigianato e Artistico. Lungomare

21.10. ‘3 cuori e uno schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film d’animazione ‘Peng e i due Anatroccoli’. Piazzale Lentisco, ingresso libero



21.30. Spettacolo ‘A Sud dove comincia il Sogno’ da un’idea di Cloris Brosca con gli attori del Teatro dell’Albero e il ‘Terra del Sol Quart’ formato da Chantalle Allomello, Celine Cellucci, Manuel Merlo, Fabrizio Vinciguerra. Piazza Farini, ingresso libero sino ad esaurimento posti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA



8.00-9.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

18.00-19.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. ‘Giroborgo’: tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Diano Castello (7 euro, gratuita per i ragazzi sotto i 16 anni). Ritrovo in Via Meloria 1, sotto le logge (mascherina obbligatoria), ogni giovedì fino al 31 agosto, info 333 4775965

FRANCIA

CANNES



21.30. Per ‘Terrasse On Air’, spettacolo di Alex Jaffray ‘Le son d’Alex’. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

NICE



20.00 & 21.30. ‘Nice Classic Live 2020’: spettacolo di Métamorphoses (h 20) + Jazz con Pierre Bertrand & Caja Negra Sextet. Musée Matisse (h 21.30) Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)

20.00. Jazz’Art Lympia: concerto di Manu Carré Electric 5. Espace Lympia (più info)

VENERDI’ 31 LUGLIO

SANREMO

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

18.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura del Duo Onda in Piazza Bresca

19.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura del Nossa trio, Valbilene, Marisa & Silvano, brasiliano, pop, cantautorato. Via Corradi

20.00. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale della Berben band, musica d’autore in versione allegra. Piazza San Siro

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale dei ‘Elettroacustic circus’ in via Gioberti

21.00. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dei D-Sparsi (tribute band) in piazza Colombo

21.00. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura dell’Elettroacustic circus al Porto vecchio

21.30. Per ‘Un’Estate in Villa’, concerto ‘Beatrice Antolini’ a cura dell’Associazione Fare Musica. Villa Ormond, ingresso libero (più info)

IMPERIA

9.00-21.30. Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia (19ª edizione) dal tema ‘Un Mondo di Mare’. Evento a cura del Comitato S. Maurizio. Centro Storico di Porto Maurizio, fino al 2 agosto (il programma a questo link)

17.00. ‘Analogika’: inaugurazione mostra mercato del vinile e dell'HI-FI Retrò. Alle 20 cena sociale seguita da musica jazz con Maurizio Ditozzi sax, Alberto Miccichè, basso e Lorenzo Herrnut Girola, chitarra. Centro sociale La Talpa e l'Orologio, info al numero 320 2127561

21.30. Per la Rassegna Libraria ‘Il Parasio si tinge di giallo’, incontro con Francesco Basso a cura dell’Associazione Circolo Parasio. Piazza Pagliari al Parasio

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio (fino al 13 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. ‘La banda da palco’: la Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera propone musiche del passato riviste e nuovamente arrangiate insieme a melodie indimenticabili e a brani del repertorio bandistico più moderno. Direttore: M° Luca Anghinoni. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. Rappresentazione teatrale della compagnia dialettale ‘Nasciui pe rie’ di Ospedaletti. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film ‘Vengo anch’io’. Piazza Tiziano Chierotti, ingresso libero

21.30. Spettacolo ‘Odi et Amo’ con gli attori del Teatro dell’Albero e il Quartetto Novecento formato Massimo Dal Prà, Gianni Martini, Mauro Parrinello, Mirco Rabaudo. Piazza Farini, ingresso libero sino ad esaurimento posti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per ‘Sale in Zucca 2020’, presentazione libro ‘La strage e il miracolo’ di Antonio Padellaro. Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (più info)

CERVO

21.30. Per il 57° Festival Internazionale di Musica da camera di Cervo, concerto con il soprano Gabriella Costa accompagnata dal Quintetto d'archi dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo. Sagrato dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

21.00. ‘Tutti all'arrembaggio’ con il Teatro dei Mille Colori. Spettacolo per bambini a partire dai 4 anni. Piazza Garibaldi, offerta libera

PERINALDO

21.00 & 22.30. Per il Perinaldo Festival ‘Terre di confine’ (XIV edizione), concerto del ‘Trio Kala’ formato da Marcotulli Tavolazzi Golino (pop e jazz). Piazza San Nicolò (locandina)

FRANCIA

ANTIBES

21.00. Jammin’ Summer Session: concerto del Adrien Brandéis Quartet. Pinède Gould (più info)

MONACO



19.00. Concerto del Trio Jazz dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe (bossa nova e grandi arie di jazz). Roseto Princesse Grace



21.30. Per i ’50 anni del Fort Antoine, proiezione del film ‘Le Havre’ di Aki Kaurismäki (2011). Evento organizzato dall'Istituto audiovisivo di Monaco. Fort Antoine (più info)

NICE



20.00 & 20.30. ‘Nice Classic Live 2020’: spettacolo dal titolo ‘Beethoven ‘conversations’ (h 20) + L’âme de Chopin (h 20.30). Musée Matisse. Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)



SABATO 1° AGOSTO

SANREMO



9.15. Da San Romolo al Pian del Re: escursione mattutina a piedi di mezza giornata tra boschi e panorami, storia ed ambiente accompagnati dalla guida Marco Macchi (7 euro). Ritrovo a San Romolo alla pensilina dell’autobus, info 338 1375423



18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. Rassegna ‘Bravo Jazz’ con Fabio Giachino Trio e Miki and The Red Rockets. Villa Ormond, ingresso libero, prenotazioni QUI

IMPERIA

9.00-21.30. Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia (19ª edizione) dal tema ‘Un Mondo di Mare’. Evento a cura del Comitato S. Maurizio. Centro Storico di Porto Maurizio, fino al 2 agosto (il programma a questo link)

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Un Libro aperto – La Cultura ci salverà’, Donatella Alfonso presenta ‘Ai tempi del virus’. A cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazzetta di fronte al Black Horse in via Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)



18.00. ‘Non solo Spiaggia 5’: Pinar Selek presenta ‘Le formiche festanti’ (ed. Fandango). Intermezzi musicali dell’arpista Claudia Lorenzi. Sede della SOMS in via della Pace di Grimaldi Superiore, ingresso libero

19.00-23.30. ‘2020miglia Summer Sports’: serata di sport, fitness e ballo al Belvedere Resentello e sul lungomare Oberdan (più info)

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. L'Orchestra Sinfonica di Bordighera presenta il Quartetto Novecento in concerto ‘Da Brubeck a Piazzolla’. Musiche di Galliano, Bernstein, Brubeck e Piazzolla. Giardini Lowe



OSPEDALETTI



19.30. 51ª edizione della Sagra dei Pignurin con intrattenimento musicale dal vivo ma senza la possibilità di ballare (10 euro, una porzione di 'pignurin', un bicchiere di vino e il pane per un numero massimo di 500 utenti per turno controllato da un contapersone). Piazzale al Mare

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.30. Il ‘Carro della Musica’ospita il concerto itinerante della band tributo a Lucio Battisti. ‘Nuovi Solidi’. Piazza Ughetto



DIANO MARINA



21.15. 3ª edizione del Festival di Cultura Popolare ‘FolkinDiano’: Esibizione di Alberto Bertoli, figlio dello scomparso Pierangelo, a cui verrà conferito il Premio Cultura Popolare ‘FolkinDiano’ Villa Scarsella, ingresso libero con prenotazione (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

19.00. Per il ‘Badalucco Book Festival 2020’, Achille Maccapani presenta il libro ‘Ventimiglia, Riviera dei fuochi’. Conduce Ersilia Ferrante. Letture a cura dei soci del Club per l’UNESCO di Sanremo. Piazzetta di Nostra Signora della Misericordia (U Ciazzà)

BAJARDO

18.00. ‘Affabulando in Castel Bajardo’: lezione dantesca di Marco Innocenti sul tema ‘Il Leone e La Volpe: la politica in Dante’ con illustrazione del canto XXVII dell’Inferno, le cui immortali terzine saranno declamate dall’attore Max Carja. Chiesa terremotata di San Niccolò

CIPRESSA

10.00. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, camminata da Cipressa a Lingueglietta. Ritrovo in piazza (più info)

DIANO CASTELLO

21.00. Per 'Castello in Musica', intrattenimento musicale in piazza Quaglie, via Marconi e piazza Mari

DOLCEACQUA



21.30. ‘A Sud dove comincia il Sogno’: spettacolo teatrale con gli attori del Teatro dell'Albero. Castello dei Doria (10 euro)

PERINALDO

21.00 & 22.30. Per il Perinaldo Festival ‘Terre di confine’ (XIV edizione), concerto dell’Orchestra Bailam in un viaggio a ritroso nelle città di Smirne, Salonicco, Istanbul. Piazza San Nicolò (locandina)



REZZO



20.00. Escursione notturna nella faggeta di Rezzo al plenilunio, una facile escursione notturna nel cuore del Parco Regionale delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo a Passo Teglia, info 338 7718703

TRIORA

14.00. ‘Laboratorio della strega' per tutta la famiglia. Costruzione e attivazione della bacchetta magica personalizzata

FRANCIA

CANNES



21.30. Per ‘Terrasse On Air’, spettacolo del ‘Juan Carmona Quartet’. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

CAP D’AIL

21.00. ‘R.E.S.P.E.C.T !’: concerto Tributo ad Aretha Franklin. Anfiteatro del Mare, ingresso gratuito (info)



MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton (71esima edizione): concerto di Alina Ibragimova (violino) e Cédric Tiberghien (piano). Sagrato della Basilique Saint-Michel Archange (più info)

NICE



20.00 & 21.00. ‘Nice Classic Live 2020’: spettacolo dal titolo ‘Du conte à l’histoire’ (h 20) + ‘Mozart Concertante’(h 21). Musée Matisse. Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)

DOMENICA 2 AGOSTO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura del ‘Jazz in Quartet’. Via Gioberti

21.30. Blue Tenco – Le canzoni degli anni di Rambaldi, con Patrizia Laquidara e Peppe Voltarelli.Villa Ormond, ingresso libero, prenotazioni QUI

IMPERIA



9.00-21.30. Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia (19ª edizione) dal tema ‘Un Mondo di Mare’. Evento a cura del Comitato S. Maurizio. Centro Storico di Porto Maurizio (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA



8.00. ‘Da Casterino al lago del Basto’: escursione nel cuore del parco del Mercantour accompagnati dalla giuda GAE Mauro Macchi (10 euro). Ritrovo alla stazione dei treni di Ventimiglia oppure alle 9.15 al parcheggio del Gias del Basto, info 338 1375423



8.00. Escursione dal Vallon de Fontanalbe al Vallon de la Miniere nel Parc National du Mercantour accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo a Ventimiglia (o alle ore 9.00 a Casterino (Francia), info 338 7718703



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

BORDIGHERA



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

21.00. ‘In Viaggio verso Saturno’: serata di osservazione astronomica con i telescopi intervallata da spiegazioni e proiezioni. Spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Corallo (turni dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, massimo 15 persone a turno), partecipazione libera fino ad esaurimento posti disponibili

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘U giurnu du rebaxiu’: negozi aperti per una giornata di shopping e di vere occasioni a tutte le famiglie, con vendite al ribasso e saldi eccezionali. Via Stazione, via Blengino e via Boselli ad Arma



20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Santissima Trinità, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per Cinema all'aperto, proiezione film d’animazione ‘Cenerentola’. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE



18.00. Trekking letterario al chiaro di luna con l’autore Mauro Garofalo. A cura di Barbara Campanini, guida ambientale escursionistica (25 euro incluso il libro). Ritrovo nella piazza principale

DIANO MARINA



9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO



8.30. Monte Grande: escursione attraverso il suggestivo bosco di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo a San Bernardo di Conio, info 347 6006939



DOLCEACQUA

16.30. Passeggiata dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere con visita a Palazzo Luigina Garoscio e alla Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine, degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (visita guidata e degustazione 10 euro a persona). Prenotazione obbligatoria entro le 16.30 del giorno precedente al 337 1004228 (ogni prima domenica del mese)



21.30. ‘Alla Ricerca del Giardino Incantato’: conferenza e proiezione del documentario sull'opera di Marcello Cammi con la partecipazione di Marco Farotto e Piero Farina. Castello dei Doria, ingresso libero

DOLCEDO



21.15. Per le vie del Borgo, spettacolo teatrale ‘Dona Flor e i suoi due mariti’ tratto da Jorge Amado, a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al mare. Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso, ingresso ad offerta libera, prenotazioni al 333 7569512



MOLINI DI TRIORA



16.30. ‘Ascoltando il respiro’; escursione di 4 ore con guida ambientale escursionistica associata AIGAE Antonella Piccone ed insegnante di yoga qualificata (10 euro). Ritrovo a Glori, info 391 1042608 (modulo per partecipare QUI)

PERINALDO

11.00 & 12.00. Per il Perinaldo Festival ‘Terre di confine’ (XIV edizione), spettacolo tra teatro e musica con Paola Corti in ‘Favelle oscure. Pizie, parche, streghe e stregoni in quel di Perinaldo’. Arena Sciamanin (locandina)

TRIORA

10.30. Visita guidata nel centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza all'entrata del borgo

11.00. ‘Arte e scorci’: percorso immaginario tra disegno e pittura nel Borgo di Triora e i suoi antichi misteri

FRANCIA

NICE



20.00 & 21.30. ‘Nice Classic Live 2020’: spettacolo dal titolo ‘La nuit Américaine – Amérique du nord’ (h 20) + ‘La nuit Américaine – Amérique du sud, Tangos’ (h 21.30). Musée Matisse. Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate