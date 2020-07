T-Roc la Volkswagen che mette tutti d’accordo

Un SUV accattivante, che accontenta il single che ama le vetture con una certa grinta, così come la coppia che usa molto l’auto o la famiglia con bambini. Questo e molto di più è la Volkswagen T-Roc, una proposta molto particolare all’interno del panorama del brand tedesco. In Italia sono in tanti coloro che amano la T-Roc, per molti ottimi motivi. Visto che si tratta di una vettura di una certa importanza, perché non cercare una chilometro zero o un’auto aziendale: si risparmia in modo sostanziale, pur ottenendo tutto ciò che si desidera dall’auto dei sogni.

Scegliere la T-Roc

Perché piace tanto agli italiani, e non solo

Gli autosaloni dell’usato

Le motivazioni che spingono a preferire una Volkswagen T-Roc rispetto ad altre vetture sono molteplici. A partire dal fatto che la nuova generazione di SUV, non eccessivamente imponenti, ma comunque massicce e anche molto scattanti sono tra le auto preferite negli ultimi anni. Poi stiamo comunque parlando di una Volkswagen, che offre tutte le caratteristiche di sicurezza e di qualità dei brand tedeschi dell’auto. L’offerta è molto ampia, anche per quanto riguarda le motorizzazioni, in modo da accontentare chiunque. Si può trovare anche una versione con cambio automatico, una tipologia di cambio che sta attirando sempre più italiani, soprattutto coloro che hanno l’abitudine di spostarsi nel traffico. Se si vuol trovare un piccolo neo forse è il prezzo, che è abbastanza elevato. Ma una buona concessionaria di auto usate saprà offrirvi diversi modelli di T-Roc, comprese delle versioni a chilometro zero o auto aziendali. Di fatto vetture nuove, o usate pochissimo, che garantiscono un importante sconto sul prezzo di listino.

Scegliere l’auto usata nel 2020

Igienizzate è la parola chiave

A chi rivolgersi

Nel periodo del lockdown, come era facile aspettarsi, il mercato dell’auto ha mostrato un crollo epocale. Del resto anche in una fase successiva moltissimi italiani sono chiusi in casa, grazie a contratti che prevedono lo smart working; inoltre il numero di persone che ha ricevuto stipendi ridotti è purtroppo elevato. Quindi è difficile che proprio ora si decida per un’auto nuova. Conviene quindi preferire le vetture usate, che offrono maggiori possibilità di manovra, dal punto di vista del prezzo. Per altro sono presenti autosaloni che offrono usato garantito, ma anche igienizzato; non solo per quanto riguarda la vettura scelta dal cliente, ma anche dopo ogni singolo test drive. Una sicurezza in più per chi desidera mantenersi alla larga da eventuali contagi.

La Volkswagen post Covid

Già all’opera dopo le riaperture

La T-Roc tra i modelli di punta

In ogni caso alla Volkswagen hanno riaperto tutte, o quasi, le sedi produttive, in modo da garantire ai propri clienti e agli autosaloni tutto ciò di cui hanno bisogno. Già un elevato numero di dipendenti è tornato al proprio posto di lavoro, sintomo del desiderio di ripartire dopo la pandemia, che ha colpito tutti i Paesi europei, Germania compresa. I modelli di punta per i prossimi mesi sono quelli ecologici, con motorizzazioni ibride o elettriche, come da desiderio di buona parte della clientela.