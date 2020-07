CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 28 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA BELLE EPOQUE - 21.15 – di Nicolas Bedos - con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi – Commedia/Drammatico - "Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta nel giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli offre un nuovo tipo di attrazione: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica si può tornare indietro in un tempo desiderato. Victor sceglie quindi di rivivere la settimana più memorabile della sua vita: quella in cui, 40 anni prima, incontrò il suo grande amore…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- QUA LA ZAMPA 2 – ore 21.30 – di Gail Mancuso - con Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Josh Gad, Kathryn Prescott - Commedia - "Bailey vive felice nella fattoria in Michigan di Ethan, il suo padrone, e di sua moglie Hannah. Ha anche una nuova compagna di giochi, CJ, la nipote dei due. I problemi però nascono quando Gloria, la madre di CJ, decide di portare con sé la piccola. Mentre si preparare a lasciare la sua vita per una nuova, l'anima di Bailey fa una promessa a Ethan: troverà CJ e la proteggerà, qualunque cosa accada…”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI – ore 21.15 – di Patrick Cassir - con Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne - Commedia - "Marion e Ben hanno trent'anni, vivono a Parigi, e si conoscono su Tinder, l'app di incontri. Lei è intrepida e ama l'avventura, lui è ordinato e ipocondriaco. Ma gli opposti si attraggono e, dopo una notte di sesso sfrenato, decidono di trascorrere insieme le loro vacanze estive: a metà strada tra le loro destinazioni da sogno (Beirut per Marion, Biarritz per Ben) finiranno per ritrovarsi... in Bulgaria. Tra ostelli hippy, spiagge affollate e sport estremi, il viaggio di Marion e Ben si trasformerà in un'avventura on the road rocambolesca e bizzarra, un'esperienza indimenticabile nel bene... e nel male…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LA DEA FORTUNA – 21.15 – di Ferzan Ozpetek - con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, Edoardo Brandi - Commedia - "Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it