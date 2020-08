Calciomercato Eccellenza. Rapallo/Rivarolese, arrivano il difensore Pietro Bonanno e l'attaccante Nicolò Rossetti

Doppio arrivo al Rapallo/Rivarolese, avversario dell'Ospedaletti nel prossimo campionato di Eccellenza.

La compagine genovese arricchisce la sua rosa con due elementi importanti: Nicolò Rossetti e Pietro Bonanno.

Nicolò Rossetti, attaccante classe 1988, cresce nelle giovanili del Molassana; poi Bogliasco, Athletic Club, Campomorone, Little Club, Vallescrivia e San Cipriano (quattro stagioni) per un totale di 126 reti in carriera.

Pietro Bonanno, difensore classe 1998, cresce nel Settore Giovanile di Genoa e Virtus Entella e milita in prima squadra con le maglie di Little Club, Genova Calcio, Ronchese e infine San Cipriano.

I due giocatori ritrovano Cristiano Rossetti, allenatore del San Cipriano durante le loro esperienze in biancoceleste: "La società augura a entrambi i ragazzi un buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese".