Calcio. AIAC Imperia, arrivata l'ufficialità dal Settore Tecnico per i Corsi di Aggiornamenti 2020

E' arrivata l'ufficialità dal Settore Tecnico per i Corsi di Aggiornamenti 2020:

In base a quanto previsto dalla Coaching Convention, le licenze Uefa hanno validità triennale: i tecnici sono obbligati a seguire 15 ore di aggiornamento .

Coloro che intendono tesserarsi per la stagione 2020/2021 dovranno necessariamente aver completato il loro ciclo di aggiornamento obbligatorio entro il 30 settembre e visto le disposizioni governative in merito all’emergenza sanitaria da Covid 19 la modalità per seguirli è quella online.

Per tutti i tecnici l’invito è quello di collegarsi al sito di Vcorsi www.vcorsi.it , entrare con le proprie credenziali , scaricare e pagare il bollettino di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico una volta fatto tornare su Vcorsi per seguire gli aggiornamenti oppure se sei Associato A.I.A.C 2020 puoi seguire gli aggiornamenti tramite la nuova piattaforma MyAiac registrandoti a https://myaiac.it e pagando il corso solo 15€.

Per ulteriori informazioni potete scrivere un e-mail (imperia@assoallenatori.it) o anche un sms (3493953700).