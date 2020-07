Sanremo: auto e moto rumorose anche in via Giovanni Borea, lettrice chiede intervento delle forze dell'ordine

Una nostra lettrice, C.M., dopo aver letto delle lamentele di via Lamarmora per il transito di moto e auto ad alta velocità e con marmitte rumorose, ci ha scritto per evidenziare lo stesso problema in via Giovanni Borea, a Sanremo:

“Vige l'anarchia assoluta di auto, moto e motorini ‘smarmittati’, non solo di notte ma anche di giorno portandoci all'esasperazione. I mezzi transitano indisturbati anche in centro e penso che ogni cittadino abbia diritto a un po' di tranquillità in casa propria. Anche per questa via si richiede un intervento”.