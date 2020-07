Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Darko

Darko è un magnifico Amstaff di 10 anni, arrivato in canile un anno fa per motivi non dipendenti da lui. È allegro e giocherellone, dietro il suo aspetto da duro si cela un cagnolone molto affettuoso, in continua ricerca di contatto umano. Per Darko cerchiamo un compagno di vita con esperienza, in grado di gestire la sua energia, non è compatibile con i gatti e cani maschi.

Dategli una possibilità, Darko vi ripagherà con tutto l’amore che ha.

Venite a conoscere questo bellissimo muso al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia)

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547