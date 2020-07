Taggia: "Frequenze 20.0”, mercoledì ultimo concerto con la clarinettista Eva Villegas e l’organista Brice Montagnoux

Mercoledì 29 Luglio 2020 alle ore 21 presso l’Oratorio dei S.s. Fabiano e Sebastiano in Taggia, si svolgerà l’ultimo concerto del Festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0”. In palinsesto un concerto per clarinetto e organo dedicato allo splendido organo Lingiardi 1853 dell’oratorio splendidamente restaurato dalla ditta Giani casa d’organi.

Per chiudere la rassegna interverranno due nomi importanti della musica francese attuale: la clarinettista Eva Villegas e l’organista Brice Montagnoux, con un programma molto vario che prevede musiche di Albinoni. Marcello, Frescobaldi, Sweelink. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Taggia, grazie soprattutto alla sensibilità dell’amministrazione comunale ed in particolar modo della presidente del consiglio comunale di Taggia, Laura Cane.

"In un momento di post isolamento dovuto alla pandemia di Covid 19 è sembrato opportuno e necessario strutturare una proposta culturale che si rivolgesse non solo come offerta turistica, ma soprattutto verso la cittadinanza tutta, che ha subito forti limitazioni e con le quali si dovrà convivere a lungo. - spiegano gli organizzatori - La numerosa partecipazione e le importanti attestazioni di apprezzamento del pubblico anche in periodo di restrizioni è stato motivo di grande soddisfazione sia per la direzione artistica che per l’amministrazione comunale di Taggia".



"All’iniziativa hanno risposto favorevolmente le confraternite della S.S. Trinità e del Gonfalone di Taggia alle quali si rivolge un sentito ringraziamento, con un programma che si unisce già da quest’anno ad un progetto più ampio ed articolato a livello provinciale in stretta collaborazione con il festival internazionale “Serate organistiche Leonardiane” di Imperia giunto quest’anno alla decima edizione" - aggiungono.



"Eva Villegas ha conseguito il diploma di solista ottenuto con lode alla Haute Ecole de Musique de Genève nella classe di Thomas Friedli. Il suo viaggio musicale l'ha portata a ricevere l'insegnamento di molti clarinettisti francesi come Michel Arrignon, Nicolas Baldeyrou, Michel Lethiec e Jean-Louis Bergerard.Eva Villegas è invitata ogni anno a suonare nell'orchestra del Teatro dell'Opera di Saint Etienne, in particolare sotto la direzione di MM. Laurent Campellone, Christopher Franklin, David Greilsammer, Gwennolé Rufet, Julien Masmondet e David Reiland. Ha anche partecipato a numerosi concerti all'interno dell'Orchestra de la Suisse Romande, in particolare alla Victoria Hall e al Grand Théâtre de Genève sotto la direzione di Marek Janowsky e Marc Albrecht, all'interno della Tapiola Sinfonietta Orchestra di Finlandia sotto la supervisione del signor Stefan Asbury. Eva Villegas si esibisce in numerosi festival musicali in duetto, trio e formazione di quartetto" - ricordano dalla direzione artistica dell'evento.



"Nato nel 1978 ad Annecy, Brice Montagnoux iniziò a studiare organo, scrittura e analisi presso il Conservatorio Nazionale Supérieur de Musique di Lione con Louis Robilliard e Jean Boyer, dove ottenne il diploma nazionale in studi superiori da musica (2001), certificato di attitudine e master in pedagogia (2004). Vincitore del Concorso internazionale d'organo Xavier Darasse a Tolosa, gli è stato assegnato nel 2004 dall'Accademia di Belle Arti francese, il Grand Prix d'Orgue di Jean-Louis Florentz. Una brillante carriera internazionale gli si aprì e lo portò a esibirsi regolarmente in concerti in festival, come solista, ma anche con gruppi vocali e strumentali, in Francia (Parigi, Lione, Nantes, Rennes, Saint- Malo ...) e all'estero (Svizzera, Germania, Italia, Polonia). Nominato in concorso nel 2004 organista titolare dei grandi organi della cattedrale di Chambéry, è stato organista titolare dell'organo Quoirin della chiesa di Sanary-sur-Mer dal 2008. Un musicista sensibile, alla costante ricerca dell'eccellenza sia nella padronanza tecnica delle opere avvicinate, la sua interpretazione si basa su un discorso chiaro, una padronanza degli stili e un equilibrio delle registrazioni" - concludono.