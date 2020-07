Si chiude un weekend di sport e mondanità con la ‘Tennis&Padel Challenge’, la soddisfazione del vice sindaco Sindoni: “Poste le basi per grandi eventi futuri”

Con la cena di ieri sera al Morgana si è chiusa la prima edizione della ‘Tennis&Padel Challenge’. Una due giorni di sport e mondanità che ha portato in città grandi nomi del calcio come Demetrio Albertini, Mauro Tassotti, Vincent Candela, Cristian Zaccardo, Diego Fuser, Aldair, Luca Antonini. Un evento che ha portato Sanremo alla ribalta non solo come Città della Musica o Città dei Fiori, ma anche come città nella quale si può fare e vedere sport di alto livello.

Grande la soddisfazione per gli organizzatori e per il Comune nella persona dell’assessore a Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, impegnatosi in prima persona con IFDA (International Football Development Association) per portare l’evento in città.

“Sono molto contento per come si è svolto il weekend, per il risalto mediatico per la città per quanto si è fatto come comunicazione social al di fuori di Sanremo - dichiara ai nostri microfoni Alessandro Sindoni, vice sindaco e assessore a Turismo e Sport - per noi la comunicazione è importante per rilanciare il nome di Sanremo e il suo brand in giro per l’Italia. I calciatori protagonisti del torneo hanno comunicato con i loro canali social, ma in città c’erano anche le telecamere di Sky e siamo arrivati a migliaia di persone. È ciò a cui puntavamo da tempo come Comune”.

“Un grazie agli organizzatori che con molta fatica hanno lavorato per portare qui grandi campioni - aggiunge Sindoni - in molti la vedevano solo come Città della Musica, ma abbiamo fatto capire che Sanremo è anche Città dello Sport con realtà importanti come il Tennis e il Padel, ma anche la Canottieri, il Circolo Golf, la pista ciclabile e le spiagge che hanno risposto bene. È stata una bella immagine per Sanremo che ha fatto capire come qui si possa fare sia sport che eventi sportivi”.

“La ‘Tennis&Padel Challenge’ ha permesso di mettere le basi per eventi come convegni e congressi importanti a tema sportivo con incontri e successivi eventi per portare i protagonisti in città - conclude il vice sindaco - sono felice di essere riuscito in questa cosa anche grazie alla collaborazione con il Casinò per la cena di gala. I calciatori sono poi andati a giocare alla Casa da Gioco sia venerdì che sabato. Sono molto orgoglioso, infine, della collaborazione con Massimiliano Suglia di IFDA che ha accettato la sfida di portare l’evento a Sanremo, insieme abbiamo lavorato tanto e bene”.