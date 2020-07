L'Ariston di Sanremo sceglie Riva Ligure per ripartire con il cinema, ieri la prima proiezione dopo la chiusura dal 23 febbraio (Foto e Video)

Grande emozione nelle parole di Walter Vacchino che ieri ha voluto assistere personalmente a questa prima proiezione. “Dal 23 febbraio eravamo fermi e questa è la prima ripartenza del teatro Ariston, come cinema. - ha affermato Vacchino prima della proiezione - Riva Ligure ci ha sempre ospitato dalle spiagge, alle piazze, alle vie. Questa è una serata particolare, bellissima. Ho visto tanta gente e soprattutto tanti giovani. La ruota panoramica che gira dietro al pubblico è bene augurale e penso che, autostrade permettendo, l’estate possa cominciare e dare qualche soddisfazione di lavoro. Lavorare bene, con serenità e sicurezza, due obiettivi che non si possono non centrare”.

Una serata importante per Riva Ligure, ha aggiunto Francesco Benza, assessore alle manifestazioni: “Siamo particolarmente soddisfatti del fatto che l'attività del teatro Ariston possa ripartire da piazza Ughetto, l’importante piazza di Riva Ligure. Questa estate in questo calendario concentrato ci saranno 5 proiezioni dei grandi capolavori Disney, in linea con il calendario manifestazioni degli scorsi anni. Questa sera sono venuti tanti bambini e famiglie a trovarci, ovviamente nel rispetto delle misure Covid. Quindi con il distanziamento sociale, l’accreditamento all’ingresso, la prenotazione online e la misurazione della temperatura corporea a tutto il pubblico partecipante. Per tutti gli appassionati del cinema all’aperto, l’appuntamento è tutte le domeniche fino a fine estate. Venite a trovarci”.