Le migliori App per non perdersi in montagna

Quale App scegliere per orientarsi in montagna?

Spiagge affollate? Stanchi delle solite giornate immobili a prendere il sole? Perché allora non organizzare una bella uscita in montagna! Non solo Portofino oppure uno degli stupendi borghi di mare; chi è nato nella nostra regione magari ne è a conoscenza, ma non tutti sanno dei molti itinerari escursionistici offerti dalla nostra splendida Liguria, capaci di regalare scorci sul mare mozzafiato. Percorsi di trekking di fama internazionale come il Sentiero Azzurro, il percorso di Punta Manara, l’Alta Via del Golfo, il Parco Naturale Regionale del Beigua e molte altre suggestive escursioni ancora. Se avete voglia di fare un bel giro a piedi troverete di sicuro il percorso più adatto per voi. Vi consigliamo alcune comode App utili per orientarsi in montagna, per non farvi trovare impreparati sull’escursione da scegliere e sul tipo di percorso adatto al vostro livello. Oltre ai ben noti vantaggi offerti da uno smartphone, il telefono cellulare può essere molto utili per avere sempre sotto controllo mappe e itinerari in modalità online e offline, per scattare foto ai paesaggi oppure per il semplice divertimento giocando con la roulette francese ad esempio. Diamo un’occhiata alle App del momento per orientarsi in montagna, per scegliere quella giusta da portare con noi.

ViewRanger

Con questa App potrete consultare un enorme archivio di mappe e di itinerari per l’outdoor, con possibilità di utilizzo in modalità online e offline. ViewRanger infatti, mette a disposizione degli utenti i propri database dove potrete trovare degli itinerari realizzati da guide professioniste, catalogati per tipo di attività, di luogo e di livello dell’utente. Grazie alla fotocamera integrata nel cellulare, potrete inoltre attivare la funzione Skyline con cui ottenere i dati riguardanti le montagne circostanti attraverso la realtà aumentata.

Orux Maps

Orux Maps è una comoda App che permette di scaricare le mappe per consultarle in locale sul proprio cellulare. Molto completa, Orux Maps è una tra le App più apprezzate tra gli escursionisti maggiormente esperti; consente di usare differenti file e supporta vari formati per il tracciamento GPS. Grazie alla possibilità di inserire dei waypoint personalizzati con materiali multimediale come foto, immagini o video all’interno degli itinerari, si potrà sempre tenere traccia del percorso effettuato.





FATMAP: Guide sci, trekking e mountain bike

Se oltre al classico escursionismo siete degli amanti dello sport da praticare in montagna, non potete farvi scappare FATMAP. Anche questa App vi aiuterà a trovare il vostro percorso ideale pianificando il tragitto prima della partenza; avrete in più la possibilità di scegliere come affrontare la vostra avventura in montagna selezionando la disciplina di vostro interessa tra trekking, sci, sci alpinismo, freeride, mountain bike, escursionismo, ciclismo, corsa o trail running.

AlpineQuest Off-Road Explorer

Come FATMAP, anche questa App offre diverse soluzioni per chi desidera svolgere attività sportive all’aperto come corsa, caccia, geocaching, vela, navigazione off-road, escursioni e altro ancora. All’interno di Off-Road Explorer è presente un archivio di mappe topografiche, satellitari e stradali da poter salvare nella memoria del telefono, per essere visionate anche in modalità offline. Supporta vari tipi di file e di formati, sono presenti inoltre vari grafici interattivi da poter consultare per analizzare dati e statistiche avanzate, per pianificare il percorso nel dettaglio.

A-GPS Tracker

A-GPS Tracker consente di tracciare la propria posizione sfruttando la tecnologia A-GPS presente negli smartphone. Oltre al classico GPS infatti, grazie all’Assisted GPS i dati ricevuti avranno una maggiore precisione e affidabilità. l’A-GPS sfrutta altre sorgenti di segnale come WI-FI, rete mobile e lo stesso GPS, garantendo così una mole di dati più elevata e precisa. Consente di registrare il proprio percorso o di seguirne uno già esistente, il tutto comodamente anche in modalità offline.

Wikiloc Navigatore GPS outdoor

Con questa App avrete un grande archivio sempre a portata di mano, che vi permetterà di avere tantissimi percorsi suddivisi in differenti discipline per la montagna. Anche qui potrete creare e personalizzare i vostri waypoint e condividere velocemente con gli amici o con gli altri escursionisti i vostri tracciati attraverso i social e la community dell’App. Inoltre, è presente un sistema per controllare le previsioni meteo di facile consultazione.