Come progettare una cucina per renderla funzionale e affascinante

Avviare un percorso di progettazione della propria dimora, può rivelarsi un momento davvero piacevole capace di stimolare la propria creatività per realizzare il sogno di avere la casa dei sogni. Per alcune stanze dell'abitazione come la cucina, la progettazione è un lavoro stimolante che deve mettere d'accordo due elementi importanti: funzionalità ed estetica.

Il miglior modo per realizzare il sogno di una casa perfetta è quello di progettare la realizzazione ragionando per step, in modo da creare la base ottimale per la stanza più importante: la cucina.

Analizzare la potenzialità dello spazio

Per capire come progettare la cucina, luogo principe della propria dimora, la prima cosa da fare è quella di analizzare lo spazio che si ha a disposizione.

In particolare è molto importante comprendere le qualità spaziali dell'ambiente perché una stanza lunga e stretta, per esempio, ha potenzialità diverse rispetto a una quadrata.

Per poter valorizzare al massimo lo spazio a disposizione, occorre eseguire un rilievo scrupoloso, mettendo nero su bianco le varie dimensioni, che rappresenteranno il punto di partenza della realizzazione della cucina.

In particolare occorre calcolare non solo la superficie della stanza ma anche la cubatura e la forma del locale, comprensiva delle posizioni di porte e finestre che possono rappresentare un ostacolo nella progettazione ma anche un punto di forza che possono far scaturire un progetto unico e originale.

Non devono essere sottovalutati nemmeno altri elementi come la posizione delle prese, degli scarichi e degli attacchi che invece fungono da punto di partenza per il posizionamento degli elettrodomestici ma che, grazie ai consigli di un esperto, potranno essere spostati per essere più funzionali e favorire la parte estetica.

Tipologie di cucine

In base alle dimensioni e al posizionamento di porte, finestre, prese, attacchi e scarichi, è possibile progettare diversi modelli di cucine.

Una cucina lineare è la soluzione ideale per quei locali dove lo spazio è lungo e stretto, perfetto per una cucina moderna e minimal, così come un modello a due linee (dove mobili ed elettrodomestici sono allineati nelle due pareti parallele).

Oltre a questi modelli ci sono poi cucine a tre linee, dove pensili e elettrodomestici occupano tre pareti e ad angolo, quando invece i vari elementi creano una forma a L nelle pareti contigue della cucina.

Chi ha a disposizione uno spazio grande, invece, potrà realizzare una cucina con isole e penisole posizionate al centro dove collocare elettrodomestici e magari un'originale cappa che scende dal soffitto.

Una cucina può diventare elegante e di alto livello se progettata secondo precisi criteri di design ed è quindi utile richiedere l'intervento di un tecnico specializzato che potrà produrre qualcosa di unico, proprio come le cucine realizzate da Binova Milano, azienda che rappresenta il design italiano nel mondo per tutto quello che riguarda la casa e che saprà avere cura dei dettagli per rendere lo spazio funzionale e confortevole.

Entrando nel sito web www.binovamilano.it, oppure visitando gli spazi dello Showroom sito a Milano in Via Durini 17 (ang. Galleria Strasburgo 3), si potrà vedere con i propri occhi il frutto del lavoro di Binova Milano, che è riuscita a realizzare il connubio perfetto tra tecnologia, innovazione e autentica artigianalità produttiva.

Stilare una lista dei desideri

La cucina, essendo lo spazio principe della casa dove si passa la maggior parte del tempo, deve realizzare i desideri di funzionalità ed estetica.

Il personale specializzato di Binova Milano è in grado di aiutare il cliente a comprendere quali sono gli elementi imprescindibili dell'abitazione, quali non devono mancare e quali invece possono essere messi da parte. In questo senso è quindi importante stilare una lista dei desideri, ossia quali sono i punti cardine che la cucina deve avere.

Desiderare una cucina classica ed elegante ma che sia anche moderna, è un sogno realizzabile grazie ad alcuni accorgimenti come per esempio l'inserimento di luci a led nei pensili e sotto la cappa e la scelta di un ripiano caratterizzato da sfumature brillanti e luminose.

Progettare la disposizione degli elementi

Dopo aver messe nero su bianco le varie dimensioni della stanza e creato la lista dei desideri, è possibile passare al passo successivo, quello della disposizione degli elementi, sia nel caso in cui si preferisca una composizione componibile che se si voglia creare una cucina freestanding oppure su misura.

Nella pratica in questo passaggio occorre scegliere quali saranno le pareti dove andranno sistemati pensili ed elettrodomestici e quali invece rimarranno libere.

Il progetto della cucina potrà essere realizzato da un architetto d'interni di Binova Milano, che riuscirà a realizzate una predisposizione a regola d'arte che sia in grado di rispettare anche alcune distanze obbligatorie in un locale come la cucina.

Non va dimenticato, infatti, che nel progettare la cucina, occorre seguire delle regole come:

Gli elettrodomestici devono essere separati tra loro (scegliendo se lasciare uno spazio vuoto oppure completare con moduli ed elementi); Tra il piano cottura e il lavandino è consigliabile lasciare dello spazio, sia per la funzionalità che per l'estetica; Elettrodomestici come forno, lavastoviglie e frigorifero devono mantenere una distanza tra loro di almeno 60 centimetri. Il frigo deve inoltre essere un po' distante dalla parete retrostante.

Conclusioni

Binova Milano, azienda che è anche Arredo Contract System a 360 gradi, permette di realizzare delle composizioni uniche, soluzioni arredative per la propria cucina adatte a ogni esigenza.

Per progettare una cucina di alto livello non deve essere lasciato nulla al caso ed è quindi importante rivolgersi a personale esperto che potrà guidare il cliente nella scelta, partendo da quello che sono i suoi desideri.

I punti cardini per progettare la cucina in maniera ottimale, sono la disposizione degli elementi e, non meno importante, la scelta di rivestimenti e pavimenti da fare insieme a un interior design con competenze progettuali e produttive che sappia seguire il progetto fin dal principio.