Rischio crollo sulla passeggiata tra Bussana e Arma di Taggia: tagliato lo storico albero sopra la chiesa dell'Annunziata

La ditta Sanremo Piante, su incarico del Comune matuziano, ha proceduto a mettere in pratica le disposizioni arrivate dal sindaco Biancheri. La passeggiata che collega Bussana con la vicina Arma di Taggia era stato chiusa alcuni giorni fa dopo che era stato segnalato un ramo secco del pino prossimo al distacco. I successivi accertamenti hanno fatto emergere una pericolosità collegata anche a un'altra pianta vicina.

Così il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali ha avviato le indagini sulla stabilità delle piante ed è emersa l’impossibilità e inefficacia di qualsivoglia intervento di tipo manutentivo, quindi dando come unica possibilità l'abbattimento. Una decisione che ha provocato dispiacere ai molti amanti di questa chiesetta incastonata nella roccia ma del resto la relazione VTA dell'agrotecnico Luca Mirto parlava chiaro circa la pericolosità di questo albero: categoria D, estrema, con un rischio di crollo elevato sulla sottostante passeggiata a mare.

Il primo cittadino matuziano ha dovuto emanare un'ordinanza per l'abbattimento dello storico albero per la tutela della pubblica incolumità. Una misura d'urgenza dettata dal fatto che gli alberi si trovano ancorati ad un terreno preistorico, su cui si sarebbe dovuta esprimere la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, con il rischio di dover tener bloccato il percorso sul mare per molto tempo.