Sanremo: si rafforza la strategia di marketing, spot su piattaforme Rai e nuovo piano per il nord Europa. Sindoni “Altro passo importante”

Sanremo continua a investire su promozione e marketing. Dopo aver lanciato una campagna di marketing digitale che sta dando risultati importanti, l’Amministrazione comunale rilancia ed è pronta a sbarcare con una promozione video dedicata anche su piattaforme Rai.

La conferma arriva direttamente dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni: “Abbiamo avviato una trattativa con Rai Pubblicità, con cui abbiamo costruito ottimi rapporti di collaborazione a partire dall’ultimo Festival. La proposta economica che abbiamo ricevuto per la pianificazione di spot su piattaforme RAI è stata molto interessante e abbiamo deciso di procedere. Riteniamo che per Sanremo e per il territorio una campagna pubblicitaria nazionale di così alto livello sia un ulteriore passo importante”.

Nel dettaglio, l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai Pubblicità prevede la pianificazione di spot su RaiPlay e Rai@Youtube geolocalizzati nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Campania nel periodo dal 22 agosto al 15 settembre, compatibilmente con la programmazione della stessa Rai Pubblicità, per un totale di 15.555 euro (Iva compresa).

Ma non è tutto, perché dall’ultimo Tavolo del Turismo della scorsa settimana è emersa la volontà di potenziare la campagna di marketing in corso allargandola ad alcuni mercati stranieri ben definiti, che tutti gli operatori del turismo sanremese concordano nel ritenere un bacino molto importante su cui investire.

Per questo è stato dato mandato all’Assessorato ed ai suoi uffici di realizzare, attraverso le agenzie già affidatarie della promozione on line e cartacea della destinazione turistica Sanremo, una campagna promozionale esclusivamente on line in Svizzera, Germania, Francia, Olanda e Belgio, confermando l’importo di euro 12.200 Iva compresa già approvato al Tavolo del Turismo in data 16 giugno u.s., oltre all’un importo di euro 5.700 Iva compresa da parte del Comune, per un totale di complessivi euro 17.900.

Nel frattempo è stato anche fatto un bilancio delle prime settimane di campagna promozionale di video advertising del Comune di Sanremo, che sta dando grandi soddisfazioni. In sole tre settimane è stato raggiunto il prestigioso obiettivo di oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complete del video promozionale della Città di Sanremo. I canali di promozione sono stati sia i social che alcuni dei principali portali di informazione come, tra gli altri, “La Gazzetta dello Sport”, “Vanity Fair”, “Il Corriere della Sera” e “Giallo Zafferano”.

Il lavoro è proseguito con la creazione di contenuti sulle piattaforme social della città della musica che nell’ultimo mese hanno avuto una crescita esponenziale con un alto tasso di coinvolgimento di utenti, brand e personaggi pubblici. A completamento del progetto di promozione del nuovo brand “Sanremo Live & Love”, è ora in fase di test il nuovo sito web dedicato totalmente a turismo e manifestazioni. Il sito inizialmente sarà in tre lingue, italiano, inglese e francese e verrà nel tempo costantemente implementato e aggiornato con nuovi contenuti.

“In un momento storico in cui il settore turistico soffre a livello mondiale, stiamo producendo il massimo sforzo per investire nella promozione della nostra Sanremo, a beneficio degli operatori del turismo e di tutte le attività produttive cittadine. Devo ringraziare le associazioni e i componenti del Tavolo del Turismo con cui c’è piena sinergia e unità d’intenti. Da subito Sanremo ha dato un segnale importante investendo i proventi dell’imposta di soggiorno nel rafforzamento della promozione e come Amministrazione stiamo sostenendo questo sforzo con ogni mezzo. Sono sicuro che questi investimenti daranno risultati importanti. E non solo in termini numerici: nell’ultima settimana abbiamo assistito a due grandi brand commerciali che hanno scelto proprio Sanremo per lanciare le campagne promozionali dei loro prodotti, ma anche la Sanremo Tennis&Padel Challenge, che ha portato in città questo fine settimana grandi campioni dello sport. Tutto questo rafforza la nostra immagine e va a creare a sua volta un indotto” afferma l’assessore Sindoni.