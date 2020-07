Sanremo: ritorno del mercato in piazza Eroi, oggi nuovo confronto tra Comune e operatori. Menozzi: “Clima collaborativo”

Comune di Sanremo e operatori dei banchi riprendono a confrontarsi sul tanto atteso ritorno del mercato bisettimanale nella sua sede storica in piazza Eroi. Il trasferimento sul lungomare Calvino, dovuto alle norme nazionali di distanziamento anti contagio, da un lato non soddisfa a pieno gli addetti ai lavori, dall'altro sta lasciando un vuoto nei conti dei commercianti della zona di piazza Eroi rimasti 'orfani' dei molti clienti del sabato e del martedì.

Questo pomeriggio a Palazzo Bellevue l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi, ha incontrato i rappresentanti degli ambulanti per fare il punto della situazione. Il ritorno non dovrebbe essere cosa immediata, a fine mese scade l'ultimo Dpcm ma è difficile che il prossimo possa già concedere lo svolgimento dei mercati senza distanziamenti.

“È stata una situazione di confronto con spirito collaborativo, stiamo studiano come riportare il mercato in piazza Eroi, vogliamo essere pronti anche se non penso che il prossimo Dpcm possa concedere lo svolgimento - dichiara ai nostri microfoni l'assessore Mauro Menozzi - serve però un confronto per capire come riportare i banchi in piazza quando si potrà. Penso che al momento sia ancora difficile un ritorno alla normalità dato che in Francia e in Spagna ci sono ancora problemi e in Italia salgono a giorni alterni. Noi, intanto, per anticipare le decisioni stiamo preparando il piano per riportarli in piazza Eroi”.

La riunione odierna è stata l’occasione anche per fare il punto sul mercato di sabato 8 agosto, in concomitanza con la Milano-Sanremo. È impossibile farlo sul lungomare Calvino, motivo per il quale gli operatori hanno chiesto di farlo in piazza Eroi. “L’ipotesi del lungomare non è percorribile e anche la proposta che loro hanno fatto non è corredata da aspetti tecnici - commenta Menozzi - siamo comunque disponibili a lasciare aperta la possibilità di recuperare la data”.