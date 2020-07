Sanremo: Palafiori alla Sinfonica, parlano i Professori dell’Orchestra “Per noi un futuro più sereno”

Con l’erogazione del prestito e la consegna del Palafiori come sede e sala prove, il Comune di Sanremo ha garantito all’Orchestra Sinfonica le basi per progettare un futuro più sereno e con grandi prospettive di crescita.

Sanremo è una delle poche città italiana a poter vantare un’istituzione musicale di tale valore e, grazie al progetto portato avanti da amministrazione e Fondazione Sinfonica (leggi l’intervista al presidente Livio Emanueli cliccando QUI), ora potrà non solo spazzare via i timori per il presente, ma pensare a un futuro sempre più luminoso. Senza mai dimenticare il legame con la Rai e il Festival di Sanremo, con Area Sanremo pronto a trasformarsi da concorso a vera e propria Accademia della Musica.

Oggi, a pochi giorni dal voto all’unanimità con il quale il consiglio comunale ha dato l’ok all’assegnazione del Palafiori, parlano i Professori della Sinfonica sanremese: “Tutti i Professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo vogliono esprimere il proprio sentito grazie al sindaco Alberto Biancheri per aver creduto nella nostra Istituzione consegnandole la prestigiosa sede del Palafiori e per averci prospettato, con l'erogazione del prestito, un futuro più sereno”.

“Insieme al sindaco ringraziano tutto il Consiglio Comunale per le attestazioni di stima nei nostri confronti - concludono i Professori - il CDA e il suo presidente Livio Emanueli per l'impegno profuso e la Direzione Artistica per la premura dimostrata”.