Sanremo: nuova scuola al primo piano del Mercato dei Fiori, aggiudicati i lavori per il secondo lotto

Nuovo passo avanti per la pratica che porterà il Comune di Sanremo a realizzare le nuove aule per gli alunni delle superiori ex ‘Pascoli’ al primo piano del Mercato dei Fiori in valle Armea.

Nei giorni scorsi gli uffici hanno valutato le offerte arrivate per poi procedere all’assegnazione. In totale sono arrivate a Palazzo Bellevue 7 proposte. Ha avuto la meglio la R.T.I. composta dalla sanremese Edilfera (in qualità di mandataria) e la cuneese Scotta (mandante) con un ribasso del 16,31% sull’offerta iniziale per un importo di 727.889,67 euro. Stando alla graduatoria la R.T.I. vincitrice ha avuto la meglio per un soffio sulla ditta torinese Cogedil.

Grazie alla realizzazione delle aule al Mercato dei Fiori il Comune potrà dare una nuova ‘casa’ a molti alunni della zona in quello che, nelle intenzioni dell’amministrazione, potrebbe diventare in futuro un vero e proprio campus. La zona, per spazi e servizi, si presta e nelle intenzioni di Palazzo Bellevue c’è anche una serie di interventi per rendere più sicura la strada che porta al Mercato. È spesso attraversata da mezzi pesanti e, con la presenza della nuova scuola, sarà percorsa anche dagli studenti. Serve, ad esempio, un marciapiede che al momento non è presente.