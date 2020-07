Sanremo: firmato accordo per consegna di due 'Seabin' per la pulizia del mare all'interno del porto

L’annuncio era stato dato in via informale durante la consegna delle bandiere blu alcuni giorni fa ed ora, con la delibera di Giunta passata, diventa ufficiale.

Sanremo potrà contare dal mese di agosto di due ‘Seabin’, il cosiddetto ‘cestino mangia rifiuti’ inventato da una coppia surfisti australiani. Il ‘Seabin’ è una sorta di ‘aspirapolvere galleggiante’: in pratica risucchia al suo interno gli inquinanti presenti in mare (olio compreso) e restituisce acqua pulita.

Infatti l'accordo l’accordo tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori all’ambiente Lucia Artusi e al demanio Mauro Menozzi, e la Med Yacht Services s.r.l., società sanremese operante nel settore della nautica che ha deciso di donare al Comune di Sanremo uno Seabin, è stato firmato questa mattina (foto).

Lo Seabin, del valore commerciale di circa 7 mila euro, è uno strumento tecnologico di ultima generazione particolarmente performante nel raccogliere materiale inquinante in acqua, ed è già molto utilizzato in tutto il mondo.

Con la funzione di 'cestino galleggiante' lo Seabin è in grado di catturare circa 1,5 Kg di detriti al giorno, per un totale 500 Kg di rifiuti galleggianti all’anno, comprese le microplastiche da 5 e 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm, mozziconi di sigaretta e altri rifiuti che comunemente inquinano le acque.

L’Amministrazione comunale lo destinerà allo specchio acqueo di Porto vecchio, mentre Amaie Energia gratuitamente si occuperà di svuotare lo Seabin una volta riempito.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Lucia Artusi che ha curato il progetto: “Un’idea su cui lavoravamo da tempo e che oggi abbiamo perfezionato. Devo fare un grande ringraziamento alla Med Yacht Services nelle persone di Riccardo Ciani e Fulvio Papalia per questa donazione che va nella direzione intrapresa da questa Amministrazione di salvaguardia dell’ambiente e tutela degli ecosistemi, ricordando che il nostro mare è lo straordinario habitat del Santuario dei Cetacei, eccellenza di biodiversità marine. Il 2 agosto si terrà la Festa del Mare, che abbiamo organizzato insieme alla Capitaneria di Porto, e successivamente inaugureremo lo Seabin al porto”.

Per farlo funzionare, ovviamente, serve una pompa e, all’interno ha un sacchetto in fibre naturali, che intrappola detriti e rifiuti marini. Ha bisogno di poca elettricità per funzionare e di un punto di appoggio, la banchina di un porto o il ponte di una nave.

I ‘Seabin’ saranno donati al Comune di Sanremo e la cerimonia si svolgerà il 2 agosto prossimo, in occasione della ‘Giornata del Mare’ che era stata annunciata nei giorni scorsi.