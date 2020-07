A Sanremo il distanziamento sociale impone nuovi spazi in Comune: Manutenzione Fabbricati dagli ex vigili, Economato nel magazzino

Le nuove norme per il distanziamento sociale anche all’interno degli uffici pubblici stanno rivoluzionando la vita di tutti i giorni a Palazzo Bellevue. Ingresso con la mascherina e solo dopo aver misurato la febbre con il termoscanner, ma la vista è cambiata anche per i dipendenti e non solo per il pubblico.

Il Comune ha valutato alcuni spostamenti di ufficio per fare in modo che i dipendenti possano continuare a lavorare in piena sicurezza e nel totale rispetto delle norme di distanziamento sociale. Per questo l’ufficio Manutenzione Fabbricati è stato spostato nella palazzina che prima ospitava i vigili, mentre l’Economato andrà nel locale magazzino e in un ambiente limitrofo.

Ovviamente tutti i nuovi spazi sono stati allestiti per il massimo confort e sicurezza dei dipendenti. Tanto che negli ultimi giorni il Comune ha affidato l’incarico a una ditta di Sanremo per l’installazione degli impianti di climatizzazione che serviranno i nuovi uffici.