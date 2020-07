Un nostro lettore, M.R., ci ha scritto per segnalare i continui forti rumori, provocati da auto e moto ‘smarmittate’, in via Lamarmora a Sanremo:

“Dalle 23 alle 2 di notte si divertono a correre su per via Lamarmora e giù per via della Repubblica! E non sono solo ragazzini. Questo succede da tempo e, oltre al rumore c'é il serio rischio che qualcuno si faccia molto male. Basterebbe per qualche notte una pattuglia o un autovelox per chiudere la faccenda con la tranquillità di tutti”.