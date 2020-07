San Bartolomeo al mare: ritiro pacchi della colletta alimentare, sede aperta lunedì mercoledì e venerdì

L'Amministrazione Comunale e la sezione locale della Protezione Civile di San Bartolomeo al mare comunicano che il ritiro dei pacchi della colletta alimentare per i residenti prosegue presso la sede della Protezione Civile in Via Faraldi 1. La sede rimane aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00: un volontario sarà a disposizione per la distribuzione. Per consegne a domicilio e per ritiro pacchi in altri orari, contattare Enzo Campagna 333 627 7323 o Marco Bestiale 339 872 0049.