Flash Mob contro chiusura campo Roja a Ventimiglia, Scullino: "Non sono contro l'accoglienza, ma voglio pulizia, ordine e sicurezza"

“Non abbiamo avuto dalla Prefettura comunicazioni ufficiali sulla chiusura del campo Roja, campo gestito dalla Croce rossa. Ora il campo ci risulta chiuso per questioni inerenti il Covid-19 ma sappiamo che era un campo provvisorio e che deve essere chiuso. Quello che non è accettabile, sia da un punto di vista umano che per questioni di igiene, ordine, pulizia e sicurezza, che ci siano bivaccamenti per la città”. A dirlo è il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che continua: “Il Ministero dell'Interno deve intervenire in modo chiaro, scriverò al Ministro, non si possono lasciare le città di confine, come Ventimiglia, senza dare linee guida chiare e vincolanti. Il Prefetto, il Questore e tutte le Forze dell'Ordine hanno fatto un ottimo lavoro ma noi non possiamo andare avanti con questa percezione di insicurezza e degrado sociale”.



“Non accetteremo di stare in silenzio, dai cittadini tutti - anche da chi dà un considerevole e comprensibile peso alle politiche dell'accoglienza - voglio pulizia, ordine e sicurezza. Non possiamo accettare che in città si creino luoghi di bivacco o improvvisati giacigli. Basta! Si prenda una decisione definitiva, chi è d'accordo che gli sbarchi continuino trovi delle soluzioni reali, altrimenti se li portino a casa loro. Io come sindaco accolgo volentieri se ci sono strutture statali in grado di ricevere, assistere e smistare in modo ordinato, non voglio gente che occupa la città non rispettando le leggi che noi rispettiamo. Non si può premiare il clandestino economico e punire chi lo ospita”.