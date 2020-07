Verso il Festival 2021: il Comune punta sul potenziamento degli eventi all’esterno dell’Ariston. Sindoni “La convenzione? Questione di un mese”

La presentazione del cinema all’aperto firmato Ariston è stata anche l’occasione per iniziare a mettere le basi del prossimo Festival di Sanremo. Le date, finalmente, ci sono: dal 2 al 6 marzo 2021. I presentatori anche: confermata la coppia d’oro Amadeus-Fiorello.



Ora non resta che preparare la città ad accogliere la kermesse dopo il successo dello scorso anno con il palco di piazza Colombo e una vera propria pacifica invasione del Festival nelle vie nelle piazze cittadine. Ma sullo sfondo c’è anche il rinnovo della convenzione tra Rai e Comune. Un accenno a entrambe le questioni è stato portato alle cronache locali nei giorni scorsi dall’assessore al Turismo e vice sindaco, Alessandro Sindoni.



Sindoni ha fatto cenno al programma in fase di realizzazione per potenziare ancora di più gli eventi legati al Festival o direttamente connessi alla kermesse e che nuovamente usciranno dall’Ariston per invadere la città. Quindi sarà confermato il palco di piazza Colombo con un potenziamento del red carpet e non solo.

Per quanto riguarda la convenzione, invece, Sindoni ha dichiarato che “Dovrebbe essere questione di un mese”.