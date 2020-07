Vallecrosia: Biciclette in fiore, fiorita iniziativa a cura dell'Amministrazione Comunale (foto)

Biciclette in fiore a Vallecrosia una fiorita iniziativa su proposta del Consigliere Dennis Perrone che in collaborazione con il Sindaco Armano Biasi l’Assessore con delega al Centro Storico Turismo e Commercio Biancheri Patrizia, diventa realtà.



Le bici in fiore sono state esposte sia al Borgo Antico che sul lungomare Marconi da vari Bar Ristoranti e altre attività, dove resteranno esposte e in bella mostra per tutto il periodo estivo. Tutta l’Amministrazione ringrazia i vari commercianti che si sono attivati e che hanno risposto prontamente e numerosi, inoltre una particolare attenzione alla Balena Bianca per aver messo a disposizione il locale dove sono state preparate le più belle bici, infine tutti i Cittadini che hanno offerto fiori sia freschi che finti.