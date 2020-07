Taggia: a 'en plein air' anche la Principessa di Seborga Nina Menegatto (Foto)

Alla chiusura della 'en plein air Estate Ligure' organizzata a Taggia dall'Associazione 'Liguria Russia' ha presenziato anche la Principessa di Seborga Nina Menegatto, ospite d'eccezione, appassionata di arte, ufficialmente invitata ed ha presenziato accompagnata dalla Consigliera della Corona Sabina Camarda e Patrizia De Paola.

La Principessa è stata molto apprezzata dai pittori, molti sono rimasti affascinati dalla sua persona, molte le richieste per avere una foto commemorativa di tale incontro regale.

La visita è stata arricchita dalla visita alla chiesa del Convento di San Domenico con l'accompagnamento di Fratello Luigi, padrone di casa, che ha saputo ripercorrere la storia del Convento e spiegare dettagliatamente ogni opera pittorica in esso contenuta.



La Principessa ha avuto modo di ringraziare l'associazione 'Liguria Russia' per l'invito alla mostra finale: “L'arte e la bellezza davvero uniscono persone e popoli. Speriamo che l'anno prossimo anche Seborga, con la sua straordinaria storia, possa essere coinvolta in questo bel progetto”.

Anche la Principessa ben ha compreso la necessità di promuovere la Riviera dei Fiori, creando legami culturali e turistici tra Liguria e Paesi Baltici, e oggi ha rappresentato il miglior modo per intrattenere rapporti con una eleganza personale, che ha trasmesso agli artisti grande ammirazione per la sua signorilità e semplicità.



Alla Principessa è stato donato dall'Associazione 'Liguria Russia' un quadro di Nikolai Kojokhovski, pittore di grande fama residente in Francia a Nizza di origine russa, che ha effigiato il Convento di San Domenico.

La rappresentanza del Principato di Seborga ha lasciato indubbiamente un ottimo ricordo agli artisti, che domani saranno di ritorno a Riga ma che sicuramente avranno modo di parlare della loro esperienza in Liguria e la scoperta di una Principessa, che ha saputo affascinarli, sicuramente un incontro indelebile nei loro ricordi di viaggio.

Ancora una volta l'arte unisce i popoli, anche lontani, in un anelito di conoscenza reciproca.