Seconda giornata per la 'Sanremo Tennis&Padel Challenge': sui campi della Città dei Fiori si sfidano i grandi del calcio (Foto)

Prende il via oggi la seconda e ultima giornata della 'Sanremo Tennis&Padel Challenge', la sfida che ha visto impegnati nella Città dei Fiori i grandi del calcio degli ultimi 20 anni.

Andrea Pirlo, Nicola Amoruso, Aldair, Demetrio Albertini, Gigi Casiraghi, Vincent Candela, Christian Panucci, Cristian Zaccardo, Luca Antonini, Daniele Massaro, Ludovic Giuly, Mauro Tassotti, Enrico Annoni e Diego Fuser sono alcuni dei campioni che si stanno dando battaglia per conquistare la vittoria nel tennis e nel padel. Le sfide vanno in scena al Tennis Sanremo e sui campi di padel del Solaro. Oggi è la giornata delle finalissime con la premiazione che si svolgerà in serata proprio al Tennis Sanremo.

Un fine settimana di grande visibilità per Sanremo e le sue bellezze. Basti pensare che i campioni in gara portano in dote un potenziale di 9,5 milioni di followers.

Nelle foto del nostro Tonino Bonomo riviviamo alcuni momenti delle gare di ieri oltre a qualche attimo di relax in serata in città.