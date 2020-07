Demetrio Albertini e Nicola Amoruso trionfano alla 'Sanremo Tennis&Padel Challenge': battuti in finale Vincent Candela e Luca Pravadelli (Foto)

Demetrio Albertini e Nicola Amoruso sono i vincitori della 'Sanremo Tennis&Padel Challenge'. L'ex centrocampista del Milan e l'attaccante che ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus, Napoli, Torino, Sampdoria, Parma e Atalanta hanno trionfati in finale contro la coppia composta da Vincent Candela e Luca Pravadelli.

È stata una due giorni di grandi sfide al Tennis Sanremo e al campo di padel del Solaro. Sui campi si sono sfidati i grandi nomi del calcio oltre a giocatori e atleti nostrani. Un weekend di sport e promozione per la Città dei Fiori che ha visto in città campioni del calibro di Cristian Zaccardo, Aldair, Sebastian Frey, Luca Antonini, Diego Fuser.

Grande la soddisfazione per gli organizzatori e per l'amministrazione comunale che ha potuto contare su grandi nomi anche sul piano mediatico. Evento fortemente voluto dal vice sindaco e assessore allo Sport, Alessandro Sindoni, che ha portato in città Massimiliano Suglia, direttore generale IFDA (International Football Development Association), l'associazione organizzatrice dell'evento.

I campioni presenti nel weekend a Sanremo portavano in dote un potenziale di 9,5 milioni di followers sui social.

Questa sera alle 19.30 al Tennis Sanremo è in programma la premiazione.

Fotogallery Tonino Bonomo