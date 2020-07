Bordighera: questa sera ai giardini Lowe il concerto della pianista Veronica Rudian

Ultimi posti liberi per il concerto della pianista, compositrice bordigotta Veronica Rudian ai Giardini Lowe di Bordighera in via Vittorio Veneto. Inizio fissato alle 21.30, l'ingresso è gratuito su prenotazione allo 0184 262882 o all'ufficio IAT in via Vittorio Emanuele 172, vicino ai giardini del Palazzo del Parco (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).

La serata prevede una raccolta a offerta libera a favore della Croce Rossa di Bordighera. In programma le musiche della stessa Veronica Rudian che dedicherà il concerto nonna Melina recentemente scomparsa.