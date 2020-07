Sanremo: perdono il controllo di uno scooter e piombano su un'auto con dentro una famiglia in corso Inglesi (Foto)

Poteva andare decisamente peggio ma, fortunatamente, l’incidente di questa sera in corso Inglesi (poche centinaia di metri dopo il retro del Casinò) ha visto solo un ferito lieve, un extracomunitario che tra l’altro è fuggito.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 18.30 e, secondo il racconto di alcuni testimoni, uno scooter con a bordo due extracomunitari, è impazzito finendo prima su un’auto parcheggiata (una Fiat Punto) e, quindi, contro un’auto (una Renault Scenic) che si era appena fermata in una rientranza. Si trattava di una famigliola (padre, madre e due figli) che stava scaricando dopo una giornata trascorsa al mare.

L’impatto dello scooter è stato violentissimo: il mezzo a due ruote è finito contro una Fiesta e, quindi, contro una station wagon. Il passeggero della moto è stato sbalzato ed ha sfondato il lunotto dell’auto, provocandosi diverse ferite al volto. E’ però fuggito, forse perché non aveva documenti. E’ nato un alterco tra il proprietario dell’auto ed il conducente dello scooter, poi sedato da Polizia e Municipale, intervenuti sul posto.

L’incidente non ha avuto guai peggiori, anche perché al momento dell’urto la famiglia era in auto ma, se fosse scesa qualche attimo prima, poteva essere spazzata via dallo scooter. Ora gli agenti stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità. I danni alle due auto e allo scooter sono piuttosto ingenti.