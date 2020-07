Sanremo: per colpa dei soliti incivili anche questa mattina piazza San Bernardo si è svegliata tra i rifiuti sparsi in strada (Foto)

Dopo quella di ieri, alla nostra redazione arriva questa mattina un'altra segnalazione in merito alla situazione di sporcizia e degrado in piazza San Bernardo.

Le immagini parlano da sole: spazzatura abbandonata in strada e animali (topi, gabbiani, piccioni) che possono banchettare in tranquillità spargendo immondizia in strada.

La responsabilità è sempre da imputare a chi proprio non ne vuole sapere di rispettare le norme di conferimento rifiuti. Proprio in una zona nella quale sono chiaramente affissi i cartelli che ne vietano il deposito in prossimità dei bidoni per la raccolta del vetro e dell'isola ecologica con tessera elettronica.

Ancora una volta si spera in un rapido intervento di Polizia Municipale, ispettori ambientali e Rangers per sanzionare i responsabili.