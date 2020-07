Sanremo: Palafiori alla Sinfonica, Biancheri “Credo fortemente che Area Sanremo possa ampliarsi in un’accademia della musica” (Video)

L’assegnazione del Palafiori alla Fondazione Orchestra Sinfonica scrive un nuovo capitolo nel futuro di Sanremo. L’istituzione musicale cittadina potrà programmare contando su una location unica sia per le prove che per l’attività amministrativa. E l’attenzione viene puntata anche su Area Sanremo, il format curato dalla Sinfonica che permette ai giovani talenti della canzone di giocarsi due posti per il Festival di Sanremo.

La Sinfonica ha la piena intenzione di implementare il concorso e sullo sfondo c’è un’idea chiara e precisa: l’accademia della musica. Lo pensa anche il sindaco Alberto Biancheri che, ai nostri microfoni, a margine della presentazione dei nuovi uffici Anagrafe del Palafiori, ha dichiarato: “Per la Sinfonica è stata fatta una scelta importante con il voto in consiglio all’unanimità per dare una sede alla Fondazione dopo decenni che se ne parla. Una sede importante sia per gli uffici che per i professori, ora la Fondazione ha uno strumento in mano, sicuramente dovranno investire ma partono da una buona base con Casa Sanremo e con Area Sanremo che si può ampliare. Credo fortemente che possa ampliarsi in un’accademia della musica tenendo i ragazzi in città non solo per pochi giorni ma per mesi”.