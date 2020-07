Sanremo: dopo via Roma, restyling anche per l'asfalto di via Padre Semeria. Tonerà in funzione il semaforo 'intelligente'

Dopo i lavori in via Roma, il Comune interviene anche sul manto stradale di via Padre Semeria, la strada più battuta dai turisti che raggiungono Sanremo in autostrada. L'intervento interesserà la parte alta della via, proprio nel tratto che porta allo svincolo della A10.

La sistemazione degli asfalti permetterà al Comune anche di intervenire per ripristinare il funzionamento del semaforo 'intelligente' che regola la viabilità in un tornate troppo stretto in caso di passaggio di mezzi pesanti. Da un paio di mesi non funziona più come prima ma, insieme alla stesura dell'asfalto, l'impresa incaricata procederà anche alla sostituzione delle spire per ripristinare il sistema.