Nuovi spazi per la pesca ad Arma di Taggia: approvate le ultime modifiche al progetto

Dopo quasi 3 anni, vedranno la luce i nuovi spazi per pescatori della darsena di Arma di Taggia. L'iter per quest'opera pubblica è stato piuttosto lungo, considerando che il progetto venne approvato dalla giunta dell'amministrazione del sindaco Mario Conio a settembre 2017, mentre il finanziamento arrivò a dicembre. La fine dei lavori era programmata per questa primavera ma il lock down ha impedito di raggiungere l'obiettivo.

Se ne parla da tempo del nuovo spazio per la pesca sostenibile, ricavato a monte dell'attuale punto di vendita sul molo, usato dalle ultime barche di pescatori professionisti che compongono la flotta di Arma di Taggia. Con la ripresa dei cantieri per le opere pubbliche, l'amministrazione comunale ha voluto migliorare il progetto previsto, apportando alcune modifiche, nate dal confronto con i pescatori, in particolare con la vicesindaco e assessore Chiara Cerri, è stata lei a seguire l'intero iter di questo progetto.

Che cosa è stato chiesto? Un arretramento del corpo murario rispetto ai gabbiotti, per fornire un corridoio di passaggio adeguato. A questo si aggiungeranno anche: la pavimentazione all'interno dei prefabbricati; gli allacciamenti esterni delle reti di servizio fognaria, energia elettrica ed acquedotto (le opere erano state previste esclusivamente nel solo piazzale oggetto di lavori e mancanti di allacciamento alle reti esterne); la realizzazione di una canaletta esterna di raccolta delle acque in corrispondenza del muro di monte, per migliorare lo smaltimento delle acque in corrispondenza degli accessi ai gabbiotti.

Si tratta di modifiche che non vanno ad inficiare la gara d'appalto vinta ad agosto 2018 dalla ditta Olivieri. Oggi il Comune dovrà adoperarsi in tempi rapidi per individuare la ditta esecutrice degli impianti elettrici, per le lavorazioni conclusive. Inoltre, questo ultimo intervento di completamento non andrà a modificare la spesa per l'opera, 120mila euro.

In compenso, il Comune ha dovuto chiedere una proroga sul finanziamento, poco più di 86mila euro, arrivati attraverso Regione Liguria con il bando PO- FEAMP 2014-2020, fondo per la politica marittima e della pesca dell’Unione Europea.



I nuovi volumi ricavati a monte della darsena offriranno un: ampliamento degli spazi di servizio per il ricovero delle dotazione di pesca. Contestualmente l’opera prevede interventi di miglioramento dello spazio di banchina dedicato alla vendita del fresco dove ad oggi operano due imprese. Infine, la sistemazione degli spazi di vendita e relativa impiantistica necessaria.