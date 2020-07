Imperia: gli portano via la bicicletta mentre sale in ambulanza dopo un incidente, l’appello corre sui social “Se qualcuno avesse notizie mi contatti”

Un ciclista imperiese, Danilo Schembri, ha lanciato un appello sui social per aiutarlo a ritrovare la propria bicicletta da corsa. Gli è stata portata via ieri intorno alle 14 a seguito di un incidente che lo ha visto sfortunato protagonista in piazza Dante.

Mentre l’ambulanza lo stava portando in ospedale qualcuno gli ha portato via la bicicletta che pubblichiamo nella foto e ora Danilo Schembri si affida agli appelli sui social per ritrovarla. Chiunque avesse informazioni in merito è pregato di contattare la nostra redazione.