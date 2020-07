Elezioni Regionali: Adinolfi (Popolo della Famiglia) chiede “Un'alternativa cattolica a Toti”

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, propone una “mossa del cavallo” alle regionali liguri: “Ho molta stima di Giovanni Toti, ma alcune forti disattenzioni in materia di aborto e di natalità portano il Popolo della Famiglia a valutare la possibilità di costruire un’aggregazione di area cattolica che candidi un aspirante presidente alternativo, più netto sulle prospettive valoriali. La scelta di Toti, poi, di dialogare con vecchi arnesi ormai senza consenso alcuno in Liguria nella costruzione della sua coalizione, senza la dovuta attenzione alle istanze portate avanti dal Popolo della Famiglia, ci fa capire che è giunto il momento di valutare una strada totalmente innovativa per il ritorno ad un protagonismo politico dei cattolici anche in Liguria”.