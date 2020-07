Domani visita nell'entroterra imperiese per l'assessore regionale Marco Scajola

Una domenica nell’entroterra imperiese per l’assessore regionale Marco Scajola.

Alle 11.30 sarà a Colle di Nava per partecipare alla messa della 29ª edizione della Festa della Croce Bianca di Pornassio.



A seguire, si recherà a Lucinasco, presso la chiesa della Maddalena per partecipare al primo concerto della V edizione “Concerti sul Lago”, evento organizzato dall’associazione culturale musicale Nardini.

Infine incontrerà a Rezzo presso la frazione di Cenova, il sindaco Renato Adorno e il Vescovo Borghetti per un sopralluogo.