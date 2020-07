16enne scomparso da Diano Marina: nelle scorse ore avrebbe contattato la famiglia

Primi possibili contatti tra il 16enne scomparso da ieri a Diano Marina e la famiglia che da ore lo sta cercando insieme ai Carabinieri della locale stazione.

Il giovane piemontese originario di Chieri e in vacanza a Diano con i nonni, si è allontanato ieri dall'abitazione della famiglia in viale Kennedy per poi far perdere le proprie tracce.

L'ultimo avvistamento risale a giovedì nella piazza del Comune, poi il nulla. Nelle ultime ore sembra che abbia avuto qualche contatto con la famiglia, ma si attendono ulteriori conferme.