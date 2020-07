Sanremo: pubblico attendo a presentazione libro ‘L'Apocalisse di Giovanni alla luce dell'insegnamento di René Guénon’

Nonostante i disagi causati dal tempo, un pubblico attento ha seguito con molto interesse la presentazione del libro ‘L'Apocalisse di Giovanni alla luce dell'insegnamento di René Guénon’ svoltasi presso la Libreria La Fenice di Sanremo.

“Nel volume – si spiega nel comunicato - Sergio Castellino pone in parallelo l'Apocalisse di Giovanni e le spiegazioni che ne ha dato in varie parti della sua immensa opera il Metafisico e Conoscitore René Guénon, dove si può percepire l'unità fondamentale di tutte le Tradizioni, a partire dalle Sacre Scritture del Cristianesimo, dell’Ebraismo, dell’Islam e dell’Induismo.

In primo luogo ha chiarito il vero significato del termine apocalisse, che significa rivelazione del destino ultimo dell'umanità, sfatando il luogo comune che ne fa un sinonimo di catastrofe.

In secondo luogo ha chiarito la differenza tra spirituale e psichico, spiegando che l’essere umano è composto, secondo le tradizioni antiche, da spirito, anima e corpo, ed è soltanto in questi ultimi tempi che è confusa l’anima (che fa parte della creazione), con lo spirito (che è la parte divina di ognuno di noi).

In terzo luogo ha chiarito la natura del tempo che, invece di essere lineare come ci fa erroneamente credere la cultura contemporanea, è ciclico, e ritorna sempre ad un punto analogo a quello del suo inizio: analogo, non identico perché non c’è ripetizione nella manifestazione.

L’autore è stato introdotto da Fabio La Cola, in arte Freddy Colt, musicista e saggista, patron delle Edizioni Lo Studiolo, che ha anche spiegato le caratteristiche grafiche del volume, la scelta dei caratteri, del colore del testo e delle illustrazioni.

Numerosi i commenti e le domande poste dal pubblico a cui Sergio Castellino ha dato ampie risposte”.