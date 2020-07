Ritorna domani sera l'appuntamento con la cena spettacolo del Pico de Gallo. Ad accompagnare la serata sarà il live dei The Woops, trio formato da Walter Lagorio, Davide Sciocchetti e Max Matis.

Appuntamento dalle 19 con l'aperitivo accompagnato dal sound di Luca Lyj Longofilo.

Da non dimenticare la novità dell'estate 2020: il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere in spiaggia per deliziare il vostro palato.

Info e prenotazioni: +39 0184 574345